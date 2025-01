El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que su país trabaja para evitar que Estados Unidos imponga un arancel del 25 % a sus productos de importación. Sin embargo, en caso de hacerlo, van a responder de manera “contundente e inmediata”.

En su cuenta de X, el mandatario detalló que de ningún lado de la frontera se quieren ver aranceles de Estado Unidos sobre los productos de Canadá.

No one — on either side of the border — wants to see American tariffs on Canadian goods.



I met with our Canada-U.S. Council today. We’re working hard to prevent these tariffs, but if the United States moves ahead, Canada’s ready with a forceful and immediate response.