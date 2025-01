Pez gigante ataca a “sirena” durante show en acuario

Una pez gigante atacó en el rostro a una “sirena” durante un show acuático en un acuario, dejando en shock a los asistentes. En Unotv.com te compartimos el impresionante momento.

Las imágenes en redes sociales muestran el momento en el que una mujer realiza un performance dentro de una pecera gigante. Los asistentes miran el show con asombro.

A mermaid performer at China’s Xishuangbanna Primitive Forest Park aquarium was attacked by a giant fish, leaving her with a deep cut below her eye.😬 pic.twitter.com/5OShbN0wlA