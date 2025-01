Corea del Sur: avión se incendia mientras esperaba el despegue

Un avión de la aerolínea Air Busan se incendió este martes en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, Corea del Sur, mientras se preparaba para despegar hacia Hong Kong. Tras ser evacuados de la aeronave, sólo una persona fue trasladada al hospital para su atención por una lesión menor.

Asimismo, el fabricante neerlandés Airbus confirmó el incidente y anunció que ya está en contacto con las autoridades surcoreanas, que a su vez comenzaron la investigación.

Este 28 de enero, la agencia de noticias surcoreana Yonhap informó sobre un incendio en avión al interior del aeropuerto de Gimhae ubicado en la región de Busan, al sur del país, mientras éste se preparaba para despegar hacia Hong Kong, en China.

De acuerdo con los bomberos locales, únicamente una persona requirió de atención médica por una lesión menor, toda vez que los 169 pasajeros, así como los siete miembros de la tripulación, fueron evacuados.

Según los reportes, el incendio se inició al interior de la aeronave, extendiéndose después hacia el exterior, en la parte de la cola del avión, sin que hasta el momento se conozcan las causas, pero ya se investiga el incidente.

New video of the moment Air Busan A321 was evacuated shortly before the fire engulfed the aircraft. Fortunately due to the quick reaction of the crew there was little fire, only smoke at the rear of the aircraft. https://t.co/a4HG85DYpk pic.twitter.com/5dPAjrZRDK