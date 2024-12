Corea del Sur inició en silencio los festejos de Año Nuevo en medio del luto por la muerte de 179 pasajeros que iban a bordo de un avión que se impactó contra un muro en el Aeropuerto de Muan.

Los festejos iniciaron con un show de fuegos artificiales para darle la bienvenida al 2025. Sin embargo, en Seúl, la capital del país, se realizó un acto en honor a las víctimas por el accidente aéreo del pasado 29 de diciembre.

Seoul, South Korea rang in the new year with more subdued celebrations following the Jeju Air plane crash. pic.twitter.com/OFC1NzNo7H