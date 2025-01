Donald Trump volverá a la Casa Blanca como el presidente número 47 de Estados Unidos, pero su historia está marcada por polémicas. Desde negocios fallidos hasta enfrentamientos legales, aquí los 10 escándalos que más han impactado su trayectoria pública y privada.

El 20 de enero, Donald Trump tomará posesión como presidente de Estados Unidos por segunda ocasión. Su regreso al poder se produce tras años de controversias que no han logrado frenar su ascenso. Trump, conocido por su estilo directo y divisivo, ha capitalizado tanto los éxitos como las críticas, posicionándose como un líder que polariza y moviliza en igual medida.

Pese a las condenas y los múltiples escándalos, el republicano ha demostrado ser una fuerza imparable en la política estadounidense. Su discurso, cargado de promesas de “restaurar la grandeza de Estados Unidos”, conecta con millones de seguidores fieles.

Su toma de posesión promete ser un evento que refuerce su narrativa de resistencia frente a la adversidad, consolidando su legado como uno de los personajes más controversiales y resilientes de la historia moderna de Estados Unidos.

En 1991, el casino Taj Mahal en Atlantic City, Nueva Jersey, se declaró en quiebra un año después de abrir. Trump invirtió millones en este proyecto, que resultó financieramente insostenible. Este caso fue el primero de varias quiebras en su carrera.

En 1989, Donald Trump pidió la pena de muerte para los adolescentes afroamericanos y latinos acusados en el caso de los Central Park Five. Años después, fueron exonerados, pero su postura dejó huella.

En 2016, se filtró un audio de Trump haciendo comentarios vulgares sobre mujeres, desatando críticas masivas. Pese a esto, continuó su campaña presidencial. Este audio fue el inicio de varias acusaciones de acoso y abuso sexual contra el ahora presidente electo.

One year ago, the Access Hollywood tape was released, showing @realDonaldTrump bragging about sexual assault. The GOP knew. #WeGrabBack pic.twitter.com/mFG9tedZ3d

Investigaciones revelaron contactos entre el equipo de Trump y funcionarios rusos, aunque no se demostró colusión. Este caso dominó titulares durante años.

En 2016, Trump acordó pagar 25 millones de dólares para resolver demandas contra su universidad, acusada de engañar a estudiantes sobre sus programas educativos.

En 2018, la Fundación Trump fue acusada de desviar fondos para fines personales, lo que resultó en su disolución tras una demanda en Nueva York.

NEW: Tax return reveals Trump remained Trump Foundation president his whole first year in office. It was funded entirely by his business & a “reimbursement” by his golf club for a 5-yr-old payment under scrutiny by NY AG lawsuit as “improper self-dealing” https://t.co/e5JNMEvSNF pic.twitter.com/2o8bPxcbGh