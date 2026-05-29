Dron ruso impacta edificio en Rumania y desata alerta en la OTAN

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Foto: Reuters

Un dron ruso cayó sobre un edificio residencial en Rumania, país integrante de la OTAN, y elevó la tensión en Europa luego de que la alianza militar y la Unión Europea condenaran el incidente y advirtieran sobre el riesgo que representa la guerra en Ucrania para el territorio aliado.

El impacto ocurrió en la ciudad de Galati, cerca de la frontera ucraniana, donde el aparato se estrelló contra un edificio habitacional y dejó dos personas con heridas leves.

OTAN promete defender “cada centímetro” de territorio aliado

Tras el incidente, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que la alianza mantiene su compromiso de proteger a todos los países miembros ante cualquier amenaza externa.

El funcionario calificó como “irresponsable” la actuación de Rusia y reiteró su respaldo total a Rumania, uno de los integrantes estratégicos de la organización militar en la región del mar Negro.

La OTAN activó contactos militares inmediatos con las autoridades rumanas, mientras crecieron las preocupaciones por una posible escalada regional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rumania acusa a Rusia de escalada peligrosa

El gobierno rumano afirmó que el dron ingresó a su espacio aéreo durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cercana a la frontera.

El presidente Nicusor Dan convocó al Consejo Supremo de Defensa y calificó el hecho como el incidente más grave registrado en territorio rumano desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Además, Rumania anunció la expulsión del cónsul ruso en Constanza y el cierre de esa misión diplomática.

Unión Europea y aliados reaccionan al impacto del dron

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la guerra cruzó “otra línea roja” y expresó solidaridad con Rumania.

Gobiernos europeos como Alemania y Francia también condenaron el incidente, mientras Moldavia advirtió que Rusia representa una amenaza para toda la región.

Estados Unidos respaldó a Rumania y condenó lo que describió como una incursión temeraria por parte de Moscú.

¿Por qué preocupa tanto el incidente?

El impacto genera alarma debido a que Rumania forma parte de la OTAN, alianza militar que considera un ataque contra uno de sus miembros como una amenaza colectiva.

Aunque hasta ahora no se ha activado el Artículo 4 de consultas de emergencia, el episodio vuelve a encender las alertas sobre el riesgo de que la guerra en Ucrania termine involucrando directamente a países aliados de Occidente.

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