Embajada de EU y consulados suspenderán actividades en 3 días de noviembre y diciembre

La Embajada de EU y sus consulados también tienen asuetos. Foto: Getty Images

Ya sea que iniciarás el trámite de tu visa o por alguna tienes que ir a la Embajada de Estados Unidos, o a cualquiera de sus consulados en México, organízate bien, pues en lo que resta del año hay todavía tres días en los que no darán servicio.

Si ya tienes tu cita, no te preocupes, pues los feriados se conocen con anticipación y, por obvias razones, no se agenda nada en esas fechas, por lo que no tendrás que cambiar tu programación.

Este lunes fue uno de esos días, por la Revolución Mexicana, mientras que en lo que resta del año todavía queda uno en noviembre y dos en diciembre.

¿Cuándo no dará servicio la Embajada de EU y sus consulados en México?

Como también ocurre con las actividades en México, tanto gubernamentales como bancarias y de otros servicios, cada año tiene diversas fechas en que se detienen las operaciones, con empleados y estudiantes descansando de la rutina diaria.

En nuestro país a esos días se les conoce como asuetos, y están enlistados para su seguimiento en la Ley Federal del Trabajo (LFT), así como en los calendarios de la Asociación de Bancos de México (ABM), de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre otras instituciones educativas.

Mientras que en el caso de las oficinas diplomáticas de Estados Unidos destaca que, además de los asuetos de su país, debe seguir también los días feriados de México, al tener trabajadores nacionales, protegidos por la LFT.

Por ello, las oficinas del Departamento de Estado en nuestro país, entre las que están la Embajada y los consulados, cuentan con 21 días en todo el año en los que no se labora, de las que todavía quedan tres para antes de que concluya 2024:

Noviembre 28: Día de Acción de Gracias – EU

– EU Diciembre 12: Día de la Virgen de Guadalupe – México/EU

– México/EU Diciembre 25: Día de Navidad – México/EU

Toda vez que los días feriados determinados por las autoridades estadounidenses para sus representaciones diplomáticas este año fueron:

Enero 1: Año Nuevo – México/EU Enero 15: Natalicio de Martin Luther King Jr. – EU Febrero 5: Aniversario de la Constitución Mexicana (5 de febrero) – México Febrero 19: Natalicio de George Washington – EU Marzo 18: Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo) – México Marzo 28: Jueves Santo – México Marzo 29: Viernes Santo – México Mayo 1: Día del Trabajo – México Mayo 10: Día de la Madre – México Mayo 27: Día del Recuerdo – EU Junio 19: Juneteenth – EU Julio 4: Día de la Independencia de EU (4 de julio) – EU Septiembre 2: Día del Trabajo de EU – EU Septiembre 16: Día de la Independencia de México – EU Octubre 14: Día de Colón – EU Noviembre 1: Día de Muertos – México Noviembre 11: Día de los Veteranos – EU Noviembre 18: Aniversario de la Revolución Mexicana (20 de noviembre) – México Noviembre 28: Día de Acción de Gracias – EU Diciembre 12: Día de la Virgen de Guadalupe – México/EU Diciembre 25: Día de Navidad – México/EU

Sin embargo, todavía hay varios trámites que puedes realizar en línea, como iniciar el trámite para tu visa estadounidense, o adelantar la cita de tu entrevista agendando en una fecha más próxima a la que tenías.

En tanto que la Embajada de EU también destaca que puedes renovar tu visa sin entrevista cuando todavía no pasan más de cuatro años desde su vencimiento. Esto lo puedes hacer a través de su página de internet, únicamente siguiendo los pasos que te solicitan.