Sobrevive a incendios estatua de la Virgen de Guadalupe. Foto: Especial.

Desde el pasado 7 de enero, los incendios en Los Ángeles, California, están arrasando con todo a su paso, desde viviendas hasta áreas naturales.

Conforme pasan los días, el recuento de los daños incrementa y es que decenas de hogares están siendo consumidos por las llamas, que todo parece indicar continuarán acabando con todo lo que se les atraviese.

No obstante, en medio del panorama tan desolador que se vive en California, un hecho insólito se registró y está dándole la vuelta al mundo.

En una vivienda que se consumió por los incendios logró sobrevivir, de manera sorpresiva, una estatua de la Virgen de Guadalupe, hecho que muchos empiezan a considerar como un milagro.

A través de sus redes sociales, Lucky, CEO de Hood Stocks, compartió el hallazgo de la estatua, la cual se puede observar en perfecto estado.

Los comentarios no se han hecho esperar, muchos internautas consideran el hecho como un milagro divino, así como un símbolo de esperanza ante los incendios tan devastadores.

No obstante, otros usuarios aseguran que la estatua no sufrió ningún daño debido a que no es de material inflamable, como lo son las casas.

El video rápidamente se está viralizando, puesto que ya cuenta con más de 3.5 millones de reproducciones.