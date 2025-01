EU sube a 25 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro; califica investidura de farsa

La recompensa responde al supuesto fraude en las elecciones. Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos calificó de “farsa” la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y anunció un aumento en la recompensa por su captura, fijándola en 25 millones de dólares por delitos vinculados al narcotráfico y la corrupción, informó este viernes la administración Biden.

Funcionarios estadounidenses explicaron que la decisión responde a pruebas de fraude en las elecciones del 28 de julio, en las que, según Washington, Edmundo González Urrutia fue el legítimo ganador. A la recompensa por Maduro se suma otra de 15 millones de dólares por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Se mantienen los 10 millones ofrecidos por el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

The Narcotics Rewards Program offers a total of up to $65M for info leading to the arrests and/or convictions of Venezuelans Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, and Vladimir Padrino López. https://t.co/h5xyNFOFuf pic.twitter.com/pOHkkeHDUn — US Dept of State INL (@StateINL) January 10, 2025

Además, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a ocho altos funcionarios venezolanos, incluidos Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA, y Ramón Celestino Velásquez, ministro de Transportes y presidente de Conviasa, por supuesta represión y subversión de la democracia.

El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, expresó en su cuenta de X un mensaje en contra de la investidura de Nicolás Maduro: “La investidura de Nicolás Maduro carece de legitimidad. Apoyamos al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y reconocemos a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela“.

The Venezuelan people and world know that Nicolas Maduro clearly lost the 2024 presidential election and has no right to claim the presidency today. We stand ready to support a return to democracy in Venezuela. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 10, 2025

Por su parte, la secretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, publicó también un mensaje: “Los abusos a los derechos humanos, la represión y la negación del debido proceso no han silenciado la voz de los venezolanos. En solidaridad, el Gobierno de EU y nuestros socios en todo el mundo están tomando medidas hoy“, esto al dar a conocer el comunicado con las sanciones al régimen.

The United States reaffirms our support for the peaceful democratic aspirations of the Venezuelan people. Human rights abuses, repression, and denial of due process have not silenced their voice. In solidarity, the U.S. government and our partners around the world are taking… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 10, 2025

En paralelo, la administración Biden amplió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos por 18 meses adicionales. Esta medida permite a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en el país. Una decisión justificada por la crisis política y económica que persiste bajo el mandato de Maduro, según el Departamento de Seguridad Interior.

Sin embargo, Washington decidió mantener las licencias otorgadas a petroleras extranjeras, incluida Chevron, para operar en Venezuela. Estas autorizaciones seguirán aprobándose “caso por caso”, aclararon funcionarios.

