El Gobierno británico anunció este viernes sanciones contra 15 altos funcionarios de Venezuela, calificando de fraudulento al Gobierno de Nicolás Maduro y las elecciones realizadas en julio.

“La reivindicación del poder por parte de Nicolás Maduro es fraudulenta. El resultado de las elecciones de julio no fue ni libre ni justo, y su régimen no representa la voluntad del pueblo venezolano”, afirmó David Lammy, jefe de la diplomacia británica, en un comunicado oficial.

🔴 SANCTIONED: 15 senior individuals associated with Nicolás Maduro’s regime for undermining democracy, the rule of law and human rights violations.



The UK stands with the Venezuelan people in their pursuit of a fair, democratic and prosperous future. pic.twitter.com/Sdkwx74ZXa