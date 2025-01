Los pasajeros de un avión en Bangkok, en un vuelo a cargo de la compañía Nok Air, vivieron minutos de terror cuando el Boeing 737-800 en el que viajarían no logró despegar.

Esta situación se da días después de que un vuelo desde esta misma ciudad se estrellara en el aeropuerto de Muan, en Corea del Sur, con un saldo fatal para los pasajeros.

Según el medio estadounidense NY Post, los pasajeros que pretendían volar este día desde la ciudad tailandesa vivieron minutos de terror cuando el avión intentó despegar dos veces sin éxito.

Un pasajero que comenzó a documentar la situación, al notar que el avión no despegaba, comentó al medio que observó que los motores del avión se detenían, lo que generó preocupación. Sin embargo, cuando volvió a suceder durante el segundo intento, confirmó que algo no estaba bien.

El pasajero, de nombre Narongsak Toyabut, que iba en el vuelo DD176, declaró:

“Para aquellos que no estuvieron allí, es difícil explicar lo aterradora que fue la situación. Estoy agradecido de que el capitán no insistiera en volar cuando el avión no estaba listo. No puedo imaginar lo que podría haber pasado si hubiéramos tenido que detenernos en pleno vuelo.”

🇹🇭 THAILAND: THE PLANE THAT JUST WOULDN’T TAKE OFF



Passengers on Nok Air’s flight DD176 on Dec. 30 were ready to leave Bangkok—but their plane said, "Nah."



Two failed takeoff attempts later, they were back in the terminal, shaken but grounded.



One passenger called it… pic.twitter.com/GeFAMjaZHM