La toma de posesión del presidente electo, Donald Trump, se tendrá que realizar en el interior rompiendo con la tradición impuesta desde Ronald Reagan en 1981 en el exterior oeste del Capitolio.

La segunda toma de posesión para Donald Trump se encuentra programada para este lunes 20 de enero, sin embargo, Estados Unidos se encuentra viviendo un clima extremo como no se había visto en décadas.

De acuerdo con el presidente electo, el pronóstico del tiempo para Washington DC cuenta con un factor de enfriamiento que podría llevar a temperaturas mínimas históricas.

Señala que las condiciones son peligrosas para los agentes y asistentes que estarán presentes durante la ceremonia.

De cuerdo con la información compartida, la Rotonda del Capitolio será el lugar donde Trump emitirá su discurso al recibir la presidencia.

Se transmitirá en vivo el evento en el Capital One Arena, donde también se albergará el desfile presidencial.

Los otros eventos se mantendrán programados de la misma manera.

Se espera que el clima gélido, vinculado a una explosión de “vórtice polar” en el Ártico, deje temperaturas nocturnas de hasta -31 grados Celsius durante el fin de semana en algunas de las partes más septentrionales de Estados Unidos.

Trump, quien asume el cargo el 20 de enero, verá su ceremonia de investidura en Washington afectada por temperaturas gélidas y vientos de hasta 30 millas por hora.

🌡️Bitter Cold Spreads over Much of U.S.

Arctic air plunges across the Rockies and Great Plains Friday, crossing the Deep South and Great Lakes Saturday night, and the Eastern Seaboard on Sunday.



💨Dangerously Cold Wind Chills

The Rockies, northern Plains, and Upper Midwest… https://t.co/5cHsN4HdDG