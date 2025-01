Los incendios en Pacific Palisades han dejado tras su paso una devastación sin precedentes en Los Ángeles, California, arrasando casi por completo una comunidad entera.

El fuego, que comenzó la mañana del 7 de enero cerca de North Piedra Morada Drive, mantiene a la sociedad californiana en alerta ante una posible expansión de la amenaza.

En imágenes compartidas en portales y redes sociales, se aprecia la magnitud del desastre. Lo que inició como un incendio en unas pocas hectáreas creció rápidamente a más de 80 en cuestión de horas. Hasta la mañana de este miércoles, las llamas han consumido mil 100 hectáreas, sin lograr contenerse.

La intensidad de las llamas ha sido registrada por medios e internautas. En las imágenes, se observan residencias envueltas en llamas, así como nubes de humo y ceniza que dificultan la visibilidad de los equipos de emergencia.

El usuario de X @TannerCharlesMN ha documentado en su cuenta el impacto de los incendios en el norte de California. Sus videos y fotografías muestran el avance rápido del fuego, consumiendo propiedades mientras los habitantes son evacuados en medio del caos.

Video of the moment my friend and I abandoned his house after we tried to save what we could. Please be praying for him and his family @orlylistens Location: North of Rustic Canyon #cawx #PalisadesFire #fire #California pic.twitter.com/fie6Ywkmz3

Uno de sus videos ilustra cómo huyó de la casa de un amigo, mostrando un panorama apocalíptico: árboles incendiados, densas nubes de humo y ceniza, y el constante riesgo para la vida.

En otro clip, se observa a dos personas frente a las llamas en una comunidad que está siendo consumida por el fuego. Dentro de una casa, aún se puede distinguir a un perro atrapado mientras el riesgo aumenta con cada segundo.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl