Un incendio forestal en el suburbio de Pacific Palisades, en las montañas de Santa Mónica, ha destruido más de 500 hectáreas y generado evacuaciones masivas, informaron las autoridades de California.

Unas 30 mil personas están bajo órdenes de evacuación

Este evento coincide con una tormenta de viento “potencialmente mortal” que afecta a la región, que alberga lujosas mansiones en la costa este de Estados Unidos, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Evacuaciones y caos en las calles por incendio en California

Las llamas han cerrado importantes arterias viales, obligando a los residentes a abandonar sus autos. Una excavadora se utilizó para despejar las vías y permitir el paso de los bomberos.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Un incendio forestal quema múltiples estructuras en Pacific Palisades, California; cientos evacuados. pic.twitter.com/voOWg7KR9K — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 7, 2025

Imágenes locales y videos de residentes muestran las construcciones ardiendo mientras los vecinos escapan a pie con sus pertenencias y mascotas.

Andrew Hires, profesor de la Universidad del Sur de California, evacuó junto a su hija, señalando que “lanzamos un montón de documentos y ropa en unas cajas, algunas fotos, y nos fuimos”.

Fotos: AFP

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja, vigente hasta la noche del jueves, y advirtió sobre las condiciones climáticas.

“¡¡¡Aviso!!! Una destructiva y potencialmente mortal tormenta de viento se espera la tarde de este martes y la mañana del miércoles en Ventura y Los Ángeles”, señaló en su cuenta de X.

🚨 LA IS ON FIRE: WIND-DRIVEN WILDFIRE RAGES



A wildfire in Pacific Palisades has exploded to 200 acres due to fierce winds up to 100 mph. Over 100 firefighters are battling the blaze, LAFD reports.



Residents prepare for evacuations as smoke billows over Santa Monica Mountains. pic.twitter.com/UHXDoGpylV — Sputnik (@SputnikInt) January 7, 2025

Asimismo, millones de personas en California están bajo advertencia de bandera roja, lo que significa que existe un peligro extremo de incendio, de acuerdo con AFP.

Autoridades emiten órdenes de evacuación

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instó a la población a seguir las órdenes de evacuación tras el voraz incendio en California.

El sur de California enfrenta vientos peligrosos y un riesgo extremo de incendios forestales.



Siga las órdenes de evacuación de las autoridades locales.https://t.co/QxFGPel8Ca pic.twitter.com/0OlnRpnMPC — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) January 8, 2025

“Se urge a los angelinos en el área a que obedezcan las advertencias de evacuación y sigan las instrucciones de las autoridades”, insistió la mandataria californiana.

Por otro lado, el presidente Joe Biden, quien se encontraba en California para un evento oficial, canceló su participación debido a los fuertes vientos.

Los expertos señalaron que la situación es grave y preocupante, por lo que el incendio podría generar consecuencias catastróficas.

Dozens of cars were abandoned in the middle of the road as the #PalisadesFire spread in Southern California. Fire crews had to bulldoze the cars out of the way to respond to the fire. MORE: https://t.co/kSDWXG77Q8 pic.twitter.com/BsKHHobK8Z — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) January 7, 2025

“Los incendios bajo estas condiciones podrían ser catastróficos. Es muy preocupante”, señaló el meteorólogo Daniel Swain.

Los Ángeles, en estado de emergencia por incendio en California

La ciudad de Los Ángeles ha declarado el estado de emergencia y tendrá todos los recursos a su disposición, aseguró Marqueece Harris-Dawson, presidente del Consejo Municipal de la ciudad.

These are Paradise California conditions in the Palisades. We were in a neighborhood as it went up in flames. Mass panic in the streets, and the worst of the wind will hit the Palisades Fire tonight pic.twitter.com/NY4joNow4I — Jonathan Vigliotti 🐋 (@JonVigliotti) January 7, 2025

El Departamento de Bomberos informó que 250 elementos se encuentran en el lugar para lograr combatir las llamas, que iniciaron en Pacific Palisades.

Aunque no se han reportado heridos por el incendio en California, la situación podría empeorar por la noche.

“Esto es algo que va a empeorar esta noche”, afirmó el jefe de la policía, Jim McDonnell.

Hasta el martes por la tarde, 30 mil personas habían sido evacuadas de un total de 10 mil hogares, así como 15 estructuras, negocios y otros edificios.

El incendio y los vientos de Santa Ana: podría ser la peor tormenta de viento en una década

El incendio comenzó la mañana del martes.

“Había humo a lo lejos, y estaba seguro de que no pasaría de la colina”, dijo un residente que se identificó como Gary a la televisora KTLA. “Cinco minutos después, viene colina abajo. Todo el mundo entró en pánico, ahí fue cuando todos corrieron a buscar sus cosas en sus casas”.

Las llamas iniciaron justo cuando los llamados vientos de Santa Ana, característicos en esta temporada del año en California, avanzan con fuerza en Los Ángeles. Los expertos advirtieron que puede ser la peor tormenta de viento en una década.

Ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora se esperan en Los Ángeles, dijo el Servicio Meteorológico Nacional:

Se espera que las alertas rojas, las más altas de la escala, declaradas por el peligro de los incendios, permanezcan en el lugar hasta la noche del jueves.

En Los Ángeles, el estreno de la película “Unstoppable”, protagonizada por Jennifer López, fue cancelado.

Los incendios son frecuentes en el oeste de Estados Unidos y juegan un rol importante en el ciclo de la naturaleza.

Sin embargo, los científicos advierten que el cambio climático, causado por la acción humana, altera los estándares y crea climas extremos, con sequías más prolongadas e intensas, e incendios más voraces y rápidos.