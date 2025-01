El sheriff Robert Luna informó que los incendios en Los Ángeles, California, han causado cinco fallecidos, cifra que podría aumentar debido a las condiciones críticas. Las víctimas se registraron en el incendio Eaton, ubicado en Altadena, donde las llamas han consumido más de 4,280 hectáreas.

Los incendios en Los Ángeles, desatados en las últimas 24 horas, han generado un escenario crítico:

En Pacific Palisades, un suburbio conocido por sus residentes famosos, las llamas se originaron el martes, agravadas por ráfagas de viento de hasta 145 km/h.

Cientos de bomberos trabajan por aire y tierra para controlar los incendios. Kristin Cowley, del departamento de bomberos, destacó que los servicios de emergencia enfrentan heridos civiles y bomberos, además de hidrantes sin agua debido a la alta demanda.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl

La fuerza de los incendios ha provocado el cierre de escuelas, carreteras bloqueadas y escenas de pánico en comunidades costeras como Santa Mónica.

Sarahlee Stevens-Shippen, residente evacuada, describió su experiencia: “Estamos en modo supervivencia, agarrando lo necesario y saliendo de aquí”, señaló.

El museo Getty Villa confirmó que, aunque algunos árboles ardieron, sus instalaciones permanecen intactas.

Los incendios coinciden con la temporada de vientos de Santa Ana y niveles críticos de humedad. El meteorólogo Daniel Swain explicó que la combinación de sequía extrema y temperaturas anómalas ha intensificado los incendios, una situación sin precedentes desde el siglo XIX.

Estados vecinos enviaron refuerzos para combatir el fuego, mientras el gobierno federal aprobó recursos para enfrentar la crisis. Las autoridades continúan monitoreando la situación, que podría agravarse con las condiciones climáticas extremas previstas.

Artistas como Paris Hilton, el cineasta mexicano Guillermo del Toro, así como el actor nominado al Oscar, James Woods, Eugene Levy, Miles Teller, Steve Guttenberg y Chet Hanks, hijo del actor Tom Hanks y de su esposa Rita Wilson, se han visto afectados por las llamas en Los Ángeles.

Heartbroken beyond words 💔 Sitting with my family, watching the news, and seeing our home in Malibu burn to the ground on live TV is something no one should ever have to experience.😢 This home was where we built so many precious memories. It’s where Phoenix took his first steps… pic.twitter.com/aeJAgJrymA