“Inconveniente y muy costoso”: Trump busca eliminar el horario de verano al asumir la presidencia de EU

Este viernes, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de poner fin al horario de verano, la práctica de adelantar los relojes una hora durante la primavera, alegando que es una costumbre “inconveniente” y costosa.

“El Partido Republicano hará todo lo posible para eliminar el horario de verano, que tiene un público pequeño, pero leal, ¡aunque no debería! El horario de verano (DST) es inconveniente y muy costoso para nuestra nación”, publicó Trump en su red social Truth Social.

🚨BREAKING: Trump and Republicans plan to put an end to daylight savings.



Daylight Saving Time (DST) was initially for energy conservation, but modern studies show negligible savings or even increased energy use.



Health experts argue it disrupts sleep patterns, potentially… pic.twitter.com/Jp5rMZKrc2