Kate Middleton y su hija Charlotte conmueven en dueto al piano

Kate Middleton sorprendió en dueto con su hija, la princesa Charlotte. Foto; AFP

La princesa Kate Middleton y su hija, la princesa Charlotte, protagonizaron un momento íntimo al tocar juntas el piano en una secuencia incluida al inicio de la transmisión televisada del concierto de cantos de Navidad organizado por la esposa del príncipe William y emitido la noche del miércoles por la cadena ITV.

La escena no ocurrió durante la grabación original del concierto, realizada a inicios de diciembre, sino que fue añadida especialmente para la transmisión. Frente al instrumento, Kate Middleton e hija interpretaron un fragmento de una pieza del compositor escocés Erland Cooper, en un gesto de clara complicidad.

El mensaje de solidaridad de Kate Middleton en concierto navideño

Durante la interpretación, la princesa Kate Middleton tocó únicamente con la mano izquierda, mientras que Charlotte, de 10 años, visiblemente concentrada, se encargó de la mano derecha. La secuencia fue filmada en una sala del castillo de Windsor, residencia real ubicada en los alrededores de Londres.

El concierto contó con la asistencia de alrededor de 1,600 personas a comienzos de diciembre. En esa ocasión, la princesa destacó el “poder de la solidaridad” en tiempos de “incertidumbre”.

Kate Middleton, de 43 años, anunció en marzo de 2024 que padecía cáncer, sin revelar la naturaleza de la enfermedad. Diez meses después, en enero pasado, informó que se encontraba en recuperación. Desde entonces, la esposa del heredero al trono británico ha regresado de manera progresiva a la vida pública, con actividades centradas especialmente en la niñez.

La pareja tiene tres hijos: George, Charlotte y Louis.