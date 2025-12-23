GENERANDO AUDIO...

Más de 2 mil personas han sido detenidas en Reino Unido. Foto: AFP.

La Policía de Londres detuvo a la activista climática Greta Thunberg durante una manifestación en apoyo a simpatizantes del grupo Palestine Action, en contra de Genocidio en Gaza.

Según información de AFP, la activista sueca estaba en una protesta este martes 23 de septiembre, en solidaridad con seis manifestantes de la organización Palestine Action que iniciaron huelga de hambre por sufrir malas condiciones desde su detención, en noviembre.

La joven llevaba una pancarta en apoyo a la organización -clasificada como “terrorrista” por sus acciones contra el genocidio de Gaza”, cuando un policía se acercó para aprehenderla, explicó en la organización Defend Our Juries.

La Policía de Londres sólo informó que detuvieron a una “mujer de 22 años por exhibir un objeto (una pancarta) en apoyo a una organización prohibida (Palestine Action)”, sin precisar el nombre de Greta Thunberg.

Las protestas a favor de Palestine Action

La manifestación de este martes fue en apoyo a los seis miembros de Palestine Action que iniciaron huelga de hambre. Esto, debido a las malas condiciones que enfrentaban durante su confinamiento.

En julio de este 2025, Reino Unido agregó a dicho grupo a su lista de organizaciones “terroristas”. Se debió a que realizaron protestas a favor de reconocer al Estado palestino, por lo que prohibió sus actividades.

La cofundadora de Palestina Action, Huda Ammori, impugnó la prohibición que establece hasta seis meses de prisión contra cualquier persona que apoye a la organización.

Desde entonces, más de 2 mil simpatizantes fueron detenidos en protestas pacíficas organizadas contra la clasificación de Palestina Action como grupo terrorista, según Defend Our Juries.

En dichas concentraciones, las y los manifestantes denunciaron una complicidad del gobierno británico con Israel que favorecía al genocidio en Gaza.

