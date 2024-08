Lula no reconoce a Maduro como presidente electo de Venezuela: Brasil y Colombia, a favor de nuevas elecciones

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, aún no reconoce la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela del pasado domingo 28 de julio, señalando que el mandatario sudamericano debe una explicación.

En entrevista radiofónica, el presidente Lula da Silva dijo que los resultados del proceso electoral deben ser presentados por alguien confiable, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado con gente de la oposición.

“Todavía no, todavía no. Él sabe que está debiendo una explicación a la sociedad brasileña y al mundo, él sabe de eso. Tuve una reunión con el presidente de Colombia, antes tuve reuniones con Colombia y México. De repente, tal vez encontremos una salida, sólo tiene que presentar los datos y los datos tienen que ser presentados por alguien que sea confiable. El Consejo Nacional Electoral con gente de la oposición podría ser, pero él no lo mandó para el consejo, lo mandó a la justicia, a su Corte Suprema. Yo no puedo juzgar a la Suprema Corte de otro país”.

Lula da Silva, presidente de Brasil.