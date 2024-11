La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, aseguró que si la administración del futuro presiente de Estados Unidos, Donald Trump, le pide ayuda para deportar inmigrantes ilegales, no colaborará.

Al ser cuestionada en un noticiario de MSNBC sobre si cumpliría con la administración entrante de Trump, en lo que respecta a ayudar con las deportaciones de inmigrantes ilegales, la gobernadora fue tajante al contestar, “no, absolutamente no”.

Al abundar sobre el tema, Maura Healey afirmó que podría haber litigios en el futuro si se concreta el plan de deportación masiva propuesto por el próximo presidente de Estados Unidos.

La gobernadora de Massachusetts consideró importante utilizar todas las herramientas (legales) para proteger a los ciudadanos, a los residentes “y a nuestros estados, para mantener la línea en materia de democracia y Estado de derecho, como principio básico”.

Gov. Maura Healey on whether the Massachusetts State Police would assist in mass deportations if the Trump admin requests it:



"No. Absolutely not." pic.twitter.com/NZTLZSJ4g6