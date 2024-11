Ante el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, cientos de migrantes que permanecen en Toluca, Estado de México, empiezan a plantearse un nuevo destino: quedarse a vivir y trabajar en México.

“Aquí en México hay trabajo, hay gente que nos apoya, que nos ayuda aunque no lo crean y es fuerte… ligar… Sacar residencia mexicana para trabajar y salir adelante acá”. Jesús David, migrante Venezolano

Para muchos, el sueño de llegar a la Unión Americana, comienza a desvanecerse por el temor a políticas migratorias aún más restrictivas.



Es el caso de Ileana, una migrante cubana que lleva cinco meses en el albergue de Toluca, y dejó a su familia con la esperanza de un futuro mejor en Estados Unidos.

Con tan solo siete días de permiso para regresar a su país, esa opción ya no es viable, y ahora vive en un limbo junto a otros 100 migrantes en el albergue, compartiendo la incertidumbre y la posibilidad de un cambio de vida en Méxic

“Ya se sabe las amenazas que ha hecho una de la deportación masiva y según afirmó va a cerrar fronteras y eso para nosotros sería caótico. Si él no nos dejara entrar ya no pertenecemos a ni una parte, ya no soy cubana, mexicana ni americana, no sé qué pasaría con nosotros”. Ileana González, migrante Cubana

Estos ciudadanos, provenientes de países como Honduras, Guatemala, Venezuela, y Cuba, trabajan en el comercio ambulante para subsistir mientras esperan una oportunidad de cruzar legalmente a Estados Unidos, a través de programas como el CBP One, una aplicación que les facilita el acceso.



Sin embargo, las elecciones estadounidenses han sembrado el miedo de que este programa desaparezca o se endurezcan las políticas.

“Lo único que haría sería quedarse en México y trabajar hasta que vuelvan a dar” Sebastián Díaz, migrante Peruano



El albergue de Toluca ha recibido a casi 6 mil migrantes este año, todos impulsados por la esperanza de un nuevo comienzo.



Pero, frente a la incertidumbre, muchos de ellos comienzan a considerar que tal vez su sueño podría realizarse en México, en lugar de seguir esperando una puerta que está por cerrarse.



“Que oremos y le pidamos a Dios con todas las fuerzas porque es lo único que me queda hacer, Dios es el único que nos puede ayudar en este momento”. Ileana González, migrante Cubana