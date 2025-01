Miles acuden a la “Marcha del pueblo” en EE.UU. contra las políticas de Trump

Miles de personas marcharon en las calles de Washington, en Estados Unidos (EE.UU.) este sábado contra las políticas anunciadas por Donald Trump y su Partido Republicano, dos días antes de que el millonario vuelva a la Casa Blanca.

La “Marcha del pueblo” fue organizada por un colectivo de movimientos por los derechos civiles y la justicia social, incluyendo el grupo detrás de la Marcha de las Mujeres, que atrajo a cientos de miles de personas a la capital estadounidense antes de la primera asunción de Trump en 2017.

En su página oficial, la Fundación Marcha de las Mujeres llamó a marchar este sábado ante la toma de posesión de Trump en su segundo mandato, donde también hicieron un llamado a la resistencia.

“Ahora, en 2024, nos encontramos en otro momento crucial de la historia. Con la reelección de Donald Trump para un segundo mandato, lo que está en juego nunca ha sido tan importante y el llamado a una resistencia audaz es más urgente que nunca”, se puede leer en su llamado.

BREAKING: Thousands are flooding the streets of D.C. for the People’s March against Trump, chanting ‘We will not go back.’



The message is clear: no rewinds, no repeats, and definitely no return to the chaos. pic.twitter.com/6uu7LQ2AdA