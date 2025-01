Muere en Japón a los 116 años la mujer más longeva del mundo

La persona de más edad en el mundo, la japonesa Tomiko Itooka, murió a los 116 años, anunció el sábado la ciudad de Ashiya, donde vivía en el sur de Japón.

Itooka, que tuvo cuatro hijos y cinco nietos, murió el 29 de diciembre en la residencia para personas mayores donde residía desde 2019, precisó el alcalde de Ashiya en un comunicado.

El 23 de mayo de 1908 en Osaka, no lejos de Ashiya, fue identificada como la decana de la humanidad tras el deceso en agosto de 2024 de la española Maria Branyas Morera a los 117 años.

“Itooka nos dio valor y esperanza y una larga vida”, dijo el alcalde de Ashiya, Ryosuke Takashima. “Le agradecemos por eso”, agregó el funcionario de 27 años.

De una familia de tres hijos, fue jugadora de volleyball en su juventud, conoció guerras, pandemias y revoluciones tecnológicas.

En su ancianidad le gustaban los bananos y el Calpis, una bebida a base de fermentos lácteos muy popular en Japón, detalló el comunicado de la alcaldía.

We were delighted to present Tomiko Itooka with her certificate for being the oldest living person earlier today.



She's 116 years and 116 days old. pic.twitter.com/v7nFw6Ftm3