Una ola de aire ártico se apoderó del este de Estados Unidos, causando temperaturas extremadamente bajas y condiciones invernales severas. Las nevadas han puesto en alerta a diversos condados del país, donde se esperan hasta 2 metros de escarcha blanca.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, esta masa de aire frío se mantendrá durante todo el fin de semana, alcanzando temperaturas de entre -9 °C y -3 °C en estados como Minnesota, Texas y la región de los Grandes Lagos.

Alrededor del 70% de la población del país experimentará temperaturas bajo cero, con una sensación térmica especialmente extrema en el norte de las Llanuras y el Alto Medio Oeste, lo que podría aumentar el riesgo de hipotermia y congelación.

El fenómeno de nieve de efecto lago, causado por la interacción del aire frío con las aguas cálidas de los Grandes Lagos, ha provocado acumulaciones significativas de nieve en la región, de acuerdo con CNN.

