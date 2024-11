París se pinta de blanco por nevada y deja imágenes inesperadas antes del invierno

Una intensa nevada cubrió de blanco París, la capital de Francia, por lo que hubo retrasos de vuelos en el Aeropuerto Charles de Gaulle. Las postales hicieron creer que había llegado la Navidad a la “Ciudad del Amor”.

Los parisinos se mostraron sorprendidos por la caída de nieve, ya que aún no llega la temporada invernal.

Los copos de hielo comenzaron a caer intensamente durante la tarde en París, luego de cubrir de blanco el noroeste de Francia, complicando la circulación en carreteras.

Snow in Paris right now 💜 pic.twitter.com/OITvNvjsOZ