¡No cede! Epidemia de ébola en República Democrática del Congo supera los 7 mil casos; van 3 mil 398 muertes

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Epidemia de ébola en República Democrática del Congo. Foto: AFP.

La República Democrática del Congo (RDC) registra 7 mil 22 casos de ébola desde el inicio de la epidemia, de los cuales 3 mil 398 personas han muerto, de acuerdo con datos de las autoridades congoleñas.

La RDC declaró a mediados de mayo su decimoséptimo brote de ébola, con varias semanas de retraso. El brote es provocado por el virus Bundibugyo, para el cual, hasta el momento, no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado.

La enfermedad, que ha causado más de 15 mil muertes en África durante los últimos 50 años, comenzó en la provincia de Ituri, en el noreste del país. Actualmente, el brote alcanza regiones del este y norte de la RDC, algunas de ellas alejadas y afectadas por conflictos.

De los 7 mil 22 casos de ébola registrados por las autoridades, mil 671 personas se han recuperado, mientras que 3 mil 398 han muerto.

Ébola en RDC: Ituri concentra la mayoría de los casos

La provincia de Ituri continúa como el epicentro de la epidemia y concentra la gran mayoría de los contagios registrados hasta ahora.

El brote también ha alcanzado espacios educativos de esa provincia pocos días después del regreso a clases. La situación ha generado preocupación entre padres de familia y responsables de la respuesta sanitaria, de acuerdo con funcionarios del sector educativo.

Las autoridades escolares han informado que se implementaron medidas sanitarias en los centros educativos.

Brote de ébola se extiende a una séptima provincia

Durante esta semana, la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se extendió a una séptima provincia: Ubangi Sur.

Esta región se encuentra en la zona fronteriza con la República Centroafricana y la República del Congo.

El avance del brote se presenta mientras las regiones afectadas enfrentan condiciones que complican la respuesta sanitaria. Las zonas del este y norte de la RDC donde se han identificado casos son alejadas y algunas se encuentran afectadas por conflictos.

De acuerdo con la información proporcionada, esta situación ha dificultado las labores de atención, seguimiento y aislamiento de las personas afectadas por la enfermedad.

OMS estima que se necesitan 5 mil trabajadores de salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó esta semana que se requieren 5 mil trabajadores de la salud adicionales para hacer frente a la epidemia de ébola en la RDC.

Las organizaciones encargadas de la respuesta sanitaria consideran que los fondos disponibles son insuficientes para garantizar el seguimiento y aislamiento de los pacientes.

La necesidad de personal adicional se presenta mientras continúa el registro de casos en distintas provincias y la enfermedad mantiene como principal foco a Ituri.

Ébola Bundibugyo: prueban vacunas y tratamientos

El brote actual es causado por el virus Bundibugyo, una variante del virus del ébola para la que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado.

Ante la epidemia en la República Democrática del Congo, se están probando diferentes tratamientos y vacunas contra este virus.