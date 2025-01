Las autoridades de California emitieron órdenes de evacuación en la costa este de Estados Unidos debido a un nuevo incendio forestal al norte de Los Ángeles. La ciudad ha sido consumida por las llamas desde hace semanas.

El incendio avanza de manera descontrolada en las colinas próximas al lago Castaic, mismas que ya se han propagado rápidamente por más de 2 mil hectáreas en apenas dos horas, según informó AFP.

🚨 Breaking: #HughesFire Castaic lake Santa Clarita California Los Angeles LA California SOCAL has grown 50x its size in 2 hours. This is a very very dire situation!



Now over 5,000 acres!

The California Department of Forestry and Fire Protection says the fire is moving with a… pic.twitter.com/TmCOhhvvzF