Otro avión en Corea del Sur presenta falla tras despegue con 161 personas a bordo

El vuelo 7C101 de Jeju Air, que despegó este lunes desde el Aeropuerto Internacional de Gimpo, en Seúl, tuvo que interrumpir su trayecto hacia Jeju por una falla detectada en su tren de aterrizaje, similar a la que ocurrió en la tragedia del 29 de diciembre, donde murieron 179 personas y en la que estuvo involucrada la misma aerolínea.

El incidente ocurrió minutos después de despegar a las 6:37 de la mañana, lo que obligó a la tripulación a regresar al punto de partida a las 7:25, según informaron fuentes aeroportuarias.

Jeju Air Flight #7C101 (HL8090)made a safe return to Gimpo Airport shortly after takeoff due to a landing gear issue. This comes a day after a fatal crash involving another Jeju Air Boeing 737-800 in… pic.twitter.com/HMMccziOjn