NYT exhibe laboratorio clandestino en Culiacán; Sheinbaum desestima

Con una crónica y fotografías al interior de una casa del centro de Culiacán, The New York Times (NYT) mostró cómo se “cocina” el fentanilo en laboratorios ilegales para después ser distribuido por los cárteles. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que así sea el proceso de fabricación del potente narcótico.

Asimismo, la morenista afirmó que pedirá a la Cofepris presentar el proceso de fabricación del fentanilo y las metanfetaminas para mostrar a la población las falsedades del reportaje del medio estadounidense.

Narrado en primera persona del plural, el diario estadounidense The New York Times presentó este domingo la crónica de la visita de dos de sus reporteras y una fotógrafa a una vivienda ubicada en el centro de Culiacán, la capital de Sonora, en la que ocultos del bullicio exterior dos jóvenes “cocinaban” fentanilo en ollas sobre una estufa familiar.

En el texto, destacan que ellas vestían máscara antigás y un traje especial para evitar daños a su salud, mientras los entrevistados portaban sólo cubrebocas de tela para cubrir su nariz, refiriendo haber sido la única protección que pudieron hallar, pues esa mañana las autoridades ya les habían deshecho un laboratorio. Además, dijeron tener tolerancia a los vapores.

La cocina de la casa tenía la ventana abierta y un pequeño extractor, mientras las reporteras apuntaban que en las ollas caseras de aluminio fabricarían 10 kilogramos de la droga, según el pedido que habían recibido los jóvenes a través de su jefa, un narcotraficante medio al que conocieron y quien les dio autorización para conocer el laboratorio.

Según refirieron, tres veces intentaron conocer uno de estos puntos de desarrollo de drogas, pero no habían podido, pese a venir a México, por diversos incidentes de violencia. En esta ocasión, pudieron hacerlo el 19 de diciembre, bajo la amenaza de que alguna redada por parte del Ejército podría acabar con la visita. Así ocurrió.

Con fotografías y videos cortos, las periodistas mostraron el proceso de fabricación del fentanilo que tiene en crisis sanitaria a Estados Unidos, desde la mezcla en líquido de los precursores, hasta el secado del polvo y su tenido previo a la compactación para hacer las pastillas a las que, dijeron, después les estampan el diseño que les pide el cliente para diferenciarse en el “mercado”.

Por otra parte, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el relato y las imágenes presentadas el 29 de diciembre por el diario The New York Times “no son muy creíbles”, pues agregó que tanto el fentanilo como la metanfetamina se fabrican de diferente manera.

Durante su conferencia mañanera, aseguró que en la reunión del Gabinete de Seguridad de hoy se trató el tema, resaltándose que fabricar las drogas de esa forma traería serias afectaciones a la salud de los “cocineros”.

“No es muy creíble, vamos a ponerlo de esa manera… El fentanilo no se produce así […] Cofepris puede informar cuáles son los métodos de producción, pero no es creíble [sic] las fotografías que se presentan ahí, incluso por los daños a la salud que podrían causar para quien está cocinando, como se dice, estas drogas” Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Ante ello, acotó que pedirá a las Fuerzas Armadas y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informar durante una de sus conferencias la forma en que realmente se producen estas drogas.

Y es que, llamando a los medios de comunicación a informar con responsabilidad, aseguró que el NYT tiende a publicar reportajes poco veraces, citando al del 1 de diciembre en que las mismas reporteras, Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, relatan cómo los cárteles del crimen organizado reclutan estudiantes de química para la fabricación de drogas y la creación de narcóticos más potentes.

“Solamente decir que no es muy creíble y ya viene de antes este tema de The New York Times en relación a la producción de droga en México; aquí con el presidente López Obrador se presentaron algunas cosas, y ya hubo otro reportaje vinculado, según esto, con la cooptación de estudiantes de química para la fabricación de drogas más potentes. No es muy creíble este reportaje como se está presentando y lo vamos a demostrar científicamente”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México