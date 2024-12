Desde hace tiempo, muchos internautas han utilizado el servicio de Google Street View para recopilar rarezas y situaciones inusuales en sus localidades y en el mundo. Sin embargo, esta vez la policía de España empleó la aplicación como herramienta para resolver un crimen.

Los hechos se remontan a noviembre de 2023, cuando un familiar de la víctima —un hombre de nacionalidad cubana de 33 años que residía en la provincia de Soria, en el noroeste de España— interpuso una denuncia por desaparición tras un tiempo sin tener noticias de él.

Al reunir las evidencias, los policías notaron una situación inusual: el auto del sospechoso aparecía en imágenes de la aplicación. Esto los llevó a profundizar su investigación utilizando la herramienta disponible en internet.

🇪🇸 GOOGLE MAPS HELPS CRACK MURDER CASE IN SPAIN



A shocking twist in a murder case: a Street View photo accidentally captured a suspect placing a bag in a car. This crucial clue helped Spanish police arrest two suspects. #GoogleMaps #Spain #Breaking pic.twitter.com/TUpOd8Qfck