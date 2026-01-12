GENERANDO AUDIO...

Protestas en Irán. Foto: AFP.

Al menos 648 manifestantes murieron en Irán desde el 28 de diciembre, inicio del movimiento de protesta contra el gobierno, anunció el lunes la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.

El director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, declaró al comunicar el nuevo conteo que “la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a las matanzas perpetradas por la República Islámica”, según el comunicado difundido por la organización.

Protestas en Irán y 648 muertos, según Iran Human Rights

La ONG indicó que el número de 648 muertos corresponde a casos que han sido verificados por sus mecanismos de documentación. El conteo se basa en información recabada por su red de contactos y fuentes, y se limita a los fallecimientos que han podido confirmarse.

Iran Human Rights precisó que las protestas comenzaron el 28 de diciembre y que, desde entonces, se han registrado múltiples episodios de represión contra manifestantes. El balance incluye personas que participaban en movilizaciones y que murieron durante los operativos de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los datos recopilados por la ONG.

El informe no detalla en este corte cuántas de las muertes ocurrieron en cada ciudad o región, pero subraya que el total corresponde a víctimas registradas en diferentes puntos del país durante el periodo de protestas.

Represión y estimaciones sobre muertes en protestas en Irán

Además del número verificado de 648 muertos, Iran Human Rights señaló que “según algunas estimaciones, más de 6 mil podrían haber muerto”. Sin embargo, la ONG aclaró que estas cifras más altas no han podido ser comprobadas de manera independiente.

En su comunicado, la organización advirtió que el contexto informativo dificulta el trabajo de verificación. Indicó que las autoridades iraníes impusieron un apagón de internet casi total durante cerca de cuatro días, lo que limita el flujo de información desde el interior del país.

IHR explicó que este bloqueo de las comunicaciones hace “extremadamente difícil verificar de manera independiente estos informes”, en referencia a los conteos que superan los casos confirmados por la propia organización.

Apagón de internet y dificultades para documentar protestas en Irán

El apagón de internet mencionado por Iran Human Rights se presentó durante casi cuatro días, según su reporte. La ONG considera que esta medida afecta directamente la posibilidad de obtener datos confiables y oportunos sobre lo que ocurre durante las protestas en Irán.

De acuerdo con la organización, la falta de acceso a redes y plataformas de comunicación impide a testigos y familiares compartir información, imágenes o testimonios, lo que retrasa o impide la confirmación de muertes y detenciones.

Por ello, IHR subrayó que su cifra de 648 muertos corresponde únicamente a casos documentados con evidencia suficiente, y que cualquier número mayor debe tomarse con cautela mientras no pueda ser verificado de forma independiente.

Llamado de IHR sobre la represión en Irán

Al presentar el balance, el director de la ONG reiteró su llamado a la comunidad internacional para actuar frente a la represión contra manifestantes. La declaración fue difundida junto con el informe que actualiza el número de víctimas desde el inicio de las movilizaciones.

El reporte de IHR se mantiene en actualización conforme la organización logra confirmar nuevos casos relacionados con las protestas en Irán, en un contexto marcado por restricciones informativas y dificultades de acceso a fuentes directas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento