Irán a EE. UU.: No buscamos la guerra, pero estamos preparados

Tras amenazas de EE. UU., Irán respondió. Foto: Getty

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Aragchi, mencionó que Irán no busca la guerra, pero que el país está preparado ante una posible intervención. Asimismo, dijo que el país está dispuesto a negociar.

Irán “no busca la guerra, pero está totalmente preparado”, dijo Araqchi, en una conferencia de embajadores extranjeros en Teherán. “También estamos listos para negociar, pero las negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo.”

Donald Trump amenazó que Irán está en “graves problemas”

De forma reciente, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aseguró que Irán se encuentra en “grandes problemas”. Además, reiteró sus amenazas de posibles acciones militares ante la represión y la violencia contra la población civil.

Asimismo, Irán y Estados Unidos han mantenido conversaciones a través de un enviado especial por parte del gobierno estadounidense,

“Este canal de comunicación entre nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el enviado especial del presidente de los Estados Unidos está abierto”, afirmó el portavoz del ministerio, Esmaeil Baghaei, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

