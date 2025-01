¿Qué aparece? Donald Trump cierra página y redes en español de la Casa Blanca en segundo día de mandato

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump cierra página de la Casa Blanca en español. Foto: whitehouse.gov

En su segundo día como presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario número 47 del país, ordenó el cierre de la página web oficial de la Casa Blanca en español (https://www.whitehouse.gov/es/). Al intentar acceder al sitio, aparece el mensaje “Page not found” (Página no encontrada), seguido de un enlace que redirige al sitio oficial en inglés (https://www.whitehouse.gov/).

Foto: whitehouse.gov

El portal en inglés ahora despliega una imagen de Trump señalando al horizonte con el lema “America is back” (Estados Unidos ha vuelto), acompañado de una declaración del presidente:

“Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America.”

En español:

“Cada día lucharé por ustedes con cada aliento de mi cuerpo. No descansaré hasta que hayamos entregado el Estados Unidos fuerte, seguro y próspero que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen. Esta será verdaderamente la era dorada de Estados Unidos.”

Foto: whitehouse.gov

Esta medida ya ocurrió durante su primer mandato, en 2017. Sin embargo, fue revertida con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, en 2021.

Redes sociales también quedan en inglés

Además, la administración Trump desactivó las cuentas oficiales de redes sociales en español de la Casa Blanca.

Sin embargo, aún se encuentra activa una cuenta oficial de X (antes Twitter) en español utilizada en la pasada administración de Joe Biden, cuya última publicación fue el 12 de enero de 2025.

Foto: @LaCasaBlanca46

La página de la Casa Blanca en inglés

Actualmente, todo el contenido en la página oficial y las cuentas activas de la Casa Blanca está disponible exclusivamente en inglés, incluyendo noticias, perfiles de los funcionarios del gabinete, del vicepresidente J. D. Vance, y de la primera dama Melania Trump, así como las acciones de gobierno.

La población de origen hispano en Estados Unidos y el discurso antimigrante de Donald Trump

Según estimaciones, la población hispana o latina en Estados Unidos supera los 60 millones, lo que representa, aproximadamente, el 18% de la población total del país.

De acuerdo con el sitio statista.com, ésta es la distribución, en porcentaje, según el origen de la comunidad hispana en Estados Unidos:

México : 58.32%

: 58.32% Puerto Rico : 8.97%

: 8.97% El Salvador : 4.02%

: 4.02% Cuba : 3.94%

: 3.94% República Dominicana : 3.68%

: 3.68% Guatemala : 3.1%

: 3.1% España : 2.87%

: 2.87% Colombia : 2.5%

: 2.5% Honduras : 2.11%

: 2.11% Ecuador : 1.45%

: 1.45% Otros: 9.04%

Con el cierre de los sitios oficiales en español de la Casa Blanca, Donald Trump es consistente con su discurso nacionalista y antimigrante.

Desde su irrupción en la política en 2015, ha destacado por un discurso enfocado en endurecer las políticas migratorias de Estados Unidos.

Sus declaraciones sobre los migrantes, en especial los provenientes de América Latina, han causado división y preocupación entre los más de 60 millones de hispanos que viven en el país.