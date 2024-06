Siguen cruces irregulares de migrantes pese a nueva orden ejecutiva en EU

Los cruces irregulares de migrantes por la frontera de Tijuana a Estados Unidos siguen ocurriendo, a pesar de la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden que busca limitar el ingreso de migrantes al país.

En una sola mañana, 84 personas arriesgaron sus vidas al brincar el muro fronterizo a la altura de la Avenida Internacional. Cuatro de ellas fueron trasladadas a un hospital debido a lesiones sufridas al caer de más de 10 metros de altura.

Pedro Ríos, director de Amigos en San Diego, explicó: “Las personas que estaban acá esta mañana, platicando con ellas, ni tan siquiera tenían ninguna información sobre cambio de política, pues ellos vienen huyendo de sus países por violencia, por diferentes razones, y no están al tanto de los cambios que se han dado”.

La orden presidencial ha generado confusión y preocupación entre migrantes y activistas, quienes subrayan la necesidad de soluciones más efectivas y rápidas para los migrantes afectados. José María García, director de Alianza Migrante Tijuana, mencionó: “Si van a restringir esas situaciones tan complejas lo cual afecta a Estados Unidos, pues que implementen programa de más ayuda a estas comunidades y que agilicen el programa de CBP One, ya que, en el norte del país, en las zonas fronterizas, es demasiado lento”.

Hasta el momento, la Patrulla Fronteriza no ha recibido nuevas órdenes sobre cómo procesar a los migrantes y continúan operando de manera cotidiana, aunque los cruces en la frontera superan los 2 mil 500.

Ángel García, portavoz de la Patrulla Fronteriza de San Diego, indicó: “Este año fiscal ya van más de 250,000 detenciones en las 60 millas (96.50 km) que tenemos aquí en el sector San Diego. Tenemos aproximadamente más de 20 años que no mirábamos ese tipo de números de detenciones”.

Las autoridades en el lado estadounidense de la frontera se están preparando para el posible impacto de la orden presidencial y están considerando la apertura de albergues emergentes en caso de que los existentes se saturen.

Paralelamente, los migrantes en el municipio de Gómez Palacio, Durango, aseguran que continuarán su camino hacia el sueño americano. Silvio Rojas, migrante de Colombia, expresó: “Vuelo los muros, si me cierran, se los vuelo, porque más que más? Si no hay esa forma, hay que buscar otras opciones, ya estamos acá, ya no podemos devolvernos, vamos a seguir intentando, vamos a esperar un tiempo”.

La nueva reglamentación permite a las autoridades realizar deportaciones inmediatas de quienes no cumplan los requisitos para solicitar asilo. Esta orden se aplica exclusivamente a quienes hayan ingresado de manera irregular al país y deseen obtener asilo en Estados Unidos.