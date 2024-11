Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se reunió en Florida con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las amenazas para implementar nuevos aranceles.

El mandatario arribó a la residencia del magnate en Mar-a-lago para conversar sobre la medida de imponer aranceles del 25% a los productos de Canadá, así como de México.

Canadian PM Justin Trudeau has arrived in West Palm Beach, Florida, and is due to meet President-Elect Trump tonight at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/gNwGzFafzm