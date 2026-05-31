Ucrania reporta ataque con drones contra oleoducto y depósito de petróleo en Rusia

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La guerra entre Ucrania y Rusia continúa. AFP

Ucrania informó que realizó ataques con drones contra un oleoducto y un depósito de petróleo en Rusia, en una nueva ofensiva dirigida a infraestructura energética rusa en medio de la guerra que ambos países mantienen desde hace más de cinco años.

De acuerdo con el ejército ucraniano, los ataques se llevaron a cabo este domingo contra una estación de despacho vinculada a un importante oleoducto en la región rusa de Kírov, así como contra un depósito de petróleo ubicado en la región de Rostov, cercana a territorios ucranianos ocupados por Rusia.

Las acciones forman parte de una estrategia que Ucrania ha intensificado durante los últimos meses para afectar instalaciones consideradas clave para la logística y el suministro energético ruso. En semanas recientes, las autoridades ucranianas han informado de operaciones contra objetivos ubicados a cientos e incluso miles de kilómetros de la línea del frente.

Ataque contra oleoducto en la región de Kírov

Según el reporte militar ucraniano, los drones impactaron una estación de despacho asociada a un oleoducto que transporta petróleo desde Siberia hacia el oeste de Rusia y Bielorrusia.

Las autoridades rusas confirmaron que se registró un incidente en la región de Kírov. El gobernador regional, Alexander Sokolov, informó que drones ucranianos alcanzaron una instalación y provocaron un incendio.

El funcionario no proporcionó mayores detalles sobre la infraestructura afectada, pero aseguró que no se reportaron víctimas derivadas del ataque.

La región de Kírov se encuentra a varios cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania, lo que refleja el alcance de los drones utilizados por Kiev en sus operaciones recientes.

Incendio en depósito de petróleo de Rostov

Las autoridades también reportaron afectaciones en la región de Rostov, una de las zonas rusas que con frecuencia ha sido objetivo de ataques ucranianos debido a su proximidad con el conflicto.

En la localidad de Matvéyev-Kurgán, las autoridades locales declararon el estado de emergencia después de que un dron impactara un depósito de petróleo y provocara un incendio de gran magnitud.

Hasta el momento, las autoridades regionales no han informado sobre posibles víctimas ni sobre la extensión total de los daños materiales ocasionados por el fuego.

La región de Rostov ha desempeñado un papel relevante en las operaciones militares rusas debido a su ubicación estratégica cerca de Ucrania.

Rusia ataca almacén de Nova Poshta en Dnipró

Mientras Ucrania informaba sobre los ataques en territorio ruso, las autoridades ucranianas atendían las consecuencias de una ofensiva rusa contra infraestructura civil en la ciudad de Dnipró.

La empresa de mensajería Nova Poshta informó que una de sus sucursales fue alcanzada por un dron ruso.

Según la compañía, el impacto provocó que el inmueble se incendiara y quedara destruido.

Nova Poshta es una de las principales empresas privadas de mensajería en Ucrania y opera servicios de envío tanto dentro como fuera del país.

Zelenski pide reforzar la defensa aérea de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, difundió imágenes del incendio registrado en las instalaciones de Nova Poshta y reiteró su llamado para fortalecer la capacidad defensiva del país frente a los ataques rusos.

“Todos estos ataques deben detenerse”, expresó el mandatario.

Zelenski sostuvo que Ucrania requiere apoyo adicional para su sistema de defensa aérea y señaló que mantener la presión sobre Rusia sigue siendo una prioridad.

A principios de la misma semana, el ucraniano solicitó a Estados Unidos más municiones para los sistemas antiaéreos Patriot. Esto con el objetivo de enfrentar el incremento de ataques rusos contra ciudades e infraestructura ucraniana.

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