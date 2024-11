Varios heridos dejó una fuerte explosión registrada al interior de una fábrica, ocasionando el resguardo de la zona por parte de los elementos de la policía, además del refugio de decenas de personas cercanas al lugar.

La fuerte explosión, incluso, rompió cristales de inmuebles, ubicados a distancia.

Medios locales informaron de la explosión en una planta ubicada en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky.

El incidente ocurrió pasadas las 16:00 horas (tiempo local) cerca de la cuadra 1900, de la calle Payne, en el barrio de Clifton.

La explosión, que se escuchó a kilómetros, en la fábrica de la ciudad de Louisville ocasionó una enorme columna de humo que podía apreciarse a varios metros de distancia.

Al lugar arribaron elementos de la policía y del cuerpo de bomberos que inmediatamente auxiliaron a posibles personas heridas.

Mientras que estudiantes de escuelas cercanas a la planta, se refugiaron debido al incidente durante la tarde de este martes; misma orden de refugio que llegó a otros habitantes de la ciudad.

En la última actualización de medios locales, refieren al menos 6 hospitalizados.

En redes sociales ya circulan imágenes del estado en el que quedó parte de la fábrica tras la fuerte explosión.

Por su parte, el departamento de bomberos de Louisville confirmó el incidente a través de su cuenta de X.

HAPPENING NOW! LFD and Multiple LMG agencies on scene of a large scale incident in the 1900 Block of Payne St.



Media staging is being set up at St. Frances of Rome, 2119 Payne St. @wave3news @WDRBNews @WLKY @SpectrumNews1KY @WHAS11 @840WHAS @LMPD @LouisvilleMayor @LouMetroES