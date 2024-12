El Zoológico de Berlín presentó a sus nuevas integrantes: se trata de dos pandas gemelas que representan la unión entre China y Alemania. En UnoTV.com te compartimos los detalles y las adorables imágenes de Meng Hao y Meng Tian.

A las hembras las presentaron durante una ceremonia a la que asistió el embajador de China en Alemania, Deng Hongo, quien manifestó su intención de mantener unidas ambas naciones.

“China y Alemania tenemos nuestros propios sueños y espero que los sueños de los pandas se hagan realidad. Vamos a unirnos más para crear un futuro mejor para el mundo”, señaló el diplomático en el Zoológico de Berlín.

Meng Hao y Meng Tian, cuyos nombres se traducen como “Buen sueño” y “Dulce sueño”, presenciaron el acto desde la comodidad de una caja de vidrio similar a un corral para niños.

El director del Zoológico de Berlín detalló que las pandas gemelas nacieron el pasado 22 de agosto, por lo que ya tienen 106 días de vida. Su desarrollo avanza de manera rápida y sana.

“Ya tienen 106 días, nacieron el 22 de agosto. Se están desarrollando muy rápido, como siempre lo hacen los pandas gigantes. Se puede ver que poco a poco quieren gatear”, expresó Andreas Knieriem.

China es el propietario oficial de Leni y Lotti, como también se les conoce a las pandas gemelas del Zoológico de Berlín, en alusión a la legendaria actriz de Hollywood, Marlene Dietrich, y al distrito berlinés de Charlottenburg.

La madre de las gemelas es Meng Meng, quien dio a luz en 2019 a sus primeros cachorros Meng Xiang y Meng Yuan. Sus hermanos se volvieron mucho más conocidos por sus nombres alemanes Pit y Paule.

Los ejemplares eran una gran atracción en Alemania hasta que los enviaron a China durante un viaje que se retrasó por la pandemia de COVID-19.

El embajador de China en Alemania celebró el nacimiento de los ejemplares, por lo que festejaron sus primeros 100 días de vida con una fiesta y ceremonia a la que también asistieron algunos visitantes.

“En la cultura china celebramos los 100 días de vida de un niño con una especial fiesta y una ceremonia para ponerle nombre. Así que hoy celebramos los 100 días de nacimiento de estas dos adorables hermanas panda”, señaló Deng Hongbo.

