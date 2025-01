“He llorado tantas lágrimas que no puedo contarlas”, Meghan Markle duquesa de Sussex, lamenta la muerte de su amado perro Guy

Meghan Markle lamenta la muerte de su perro Guy. Foto: Shutterstock

Meghan Markle, duquesa de Sussex lamenta la muerte de su amado perro Guy y en unotv.com te contaremos más detalles sobre su reacción.

La duquesa de Sussex compartió el martes un video con recuerdos de su perro a través de su cuenta de Instagram, con detalles desde el primer momento en el que llegó a su vida.

El perro era de raza beagle y fue adoptado por Meghan en el año 2025 en un refugio de perros en Canadá.

“En 2015, adopté un beagle de un refugio de perros en Canadá”, escribió. “Había estado en un refugio de animales sacrificados en Kentucky y le habían dado unos días de vida. Lo recogí… y me enamoré”, explicó.

La duquesa dijo que lo llamó “el chico pequeño”, ya que era muy pequeño, por eso lo llamó “Guy”, “chico” en español. “Era el mejor chico que cualquier chica podría haber pedido”, escribió Meghan.

El perro estuvo con ella en momentos importantes durante la mayor parte de su reciente vida, desde el final de su participación en la serie de televisión “Suits” y en su compromiso y matrimonio con el príncipe Harry.

¿Qué le pasó al perro de Meghan Markle?

La duquesa explica que tuvo un accidente poco antes de que se mudara al Reino Unido, por lo que estuvo sometido a cirugías durante varios meses y no pudo salir de la clínica.

“Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, pero el Dr. Noel Fitzpatrick dijo que podía hacerlo. H (el príncipe Harry) y yo conducíamos tarde por la noche, fuera del horario laboral, para ver a Guy mientras se recuperaba en Surrey durante meses seguidos”, dijo.

Además Meghan dijo que quería dar la noticia ya que el perro aparecerá en su próxima serie de Netflix, “With Love, Meghan”, y dijo que espera que la gente comprenda la razón por la que está “tan devastada por su pérdida. Creo que tú también podrías enamorarte un poco”, dijo.

“He llorado tantas lágrimas que no puedo contarlas, el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la absurda esperanza de que el agua que corre sobre tu cara te haga no sentirlas o fingir que no están ahí”, escribió. “Pero sí las hay. Y eso también está bien”, contó.

Al final terminó el post agradeciendo a Guy, por los años de amor incondicional, diciendo que llenó su vida de maneras que nunca sabrá.