No olvides ponerle placa de identificación. Foto: Shutterstock

¿Sabías que puedes sacar a tu gato a pasear? Puede ser una experiencia enriquecedora tanto para ti como para él, pues, aunque los felinos son conocidos por su independencia, muchos disfrutan de explorar el mundo exterior de forma segura y supervisada.

Si quieres experimentar con tu michi, en Unotv.com tenemos para ti algunos consejos.

Consejos para sacar a tu gato a pasear

Lo primero que debes de tomar en cuenta es que se requiere de un equipo adecuado para que sea una experiencia segura, por lo que te recomendamos utilizar un arnés; olvídate de los collares, ya que pueden ser peligrosos si tu peludo tira fuerte.

Un arnés bien ajustado es esencial para su seguridad y comodidad.

Además, elige una correa resistente y de la longitud adecuada para que tu mascota tenga libertad de movimiento, pero sin alejarse demasiado, y recuerda mantener al día el calendario de vacunación y desparasitación para evitar que se enferme al estar en exteriores.

Familiarízalo con el equipo

Introduce el arnés gradualmente: deja que tu michi se acostumbre dentro de casa antes de salir. Ofrécele premios y juegos mientras lo lleva puesto: asócialo con experiencias positivas, pues los paseos deben ser sinónimo de diversión.

Refuerza su comportamiento positivo con caricias y golosinas.

Elige el lugar seguro

Cuando decidas dar el gran paso, opta por espacios cerrados o jardines privados donde tu peludo pueda explorar sin riesgos. Evita lugares con mucho tráfico o con otros animales que puedan asustarlo, y recuerda que los paseos son más agradables en horas menos calurosas y con poca gente alrededor.

Asegúrate de que lleve una placa de identificación con tu número de teléfono y/ un chip.

Las primeras veces que saques a tu gato a pasear, observa su lenguaje corporal; si muestra signos de estrés o miedo, detén el paseo y vuelve a casa.

Si notas que lo está disfrutando, respeta su ritmo, pues cada felino es diferente. Algunos disfrutarán de largas exploraciones, mientras que otros preferirán paseos cortos y tranquilos.

Evita zonas con agua estancada, plantas tóxicas o animales salvajes.

Comienza con paseos cortos y, a medida que se acostumbre al arnés y la correa, puedes ir aumentando la duración de las caminatas.

Cuando saque a tu gato a pasear, explorar diferentes lugares puede estimular sus sentidos y hacerlo más feliz, así que varía las rutas; además puedes utilizar juguetes interactivos durante ese lapso para mantener a tu mascota entretenida.

Si tienes alguna duda, no dudes en consultar a tu veterinario, y recuerda que no todos los michis disfrutan de los paseos. Si el tuyo muestra una aversión clara, respeta sus preferencias y no lo obligues. Lo más importante es se sienta seguro y feliz.