En Yucatán venden comida para perro con sabor a cochinita pibil

Viralizan comida para perro con sabor a cochinita pibil. Foto: ChatGPT

La cochinita pibil es de los platillos favoritos en el mundo; sin embargo, a que no sabías que ahora ya también lo pueden saborear los lomitos. Pues resulta que venden comida para perro con sabor a cochinita pibil en el estado de Yucatán, al sur de nuestro país, y aquí te contamos el chisme.

¿Venden comida para perro con sabor a cochinita pibil?

En la cuenta de TikTok, christopherbasteris, nos comparte lo que para nosotros es una enorme sorpresa, pero para los yucatecos al parecer ya no es una novedad. La comida para perro con sabor a cochinita pibil ya viene empaquetada y toda la cosa.

De acuerdo con un video que se publicó en dicha red social, se puede ver que una persona acude a un establecimiento de víveres, y ahí se acerca a un anaquel para ver los productos.

Ahí rápidamente destaca con un “Sabes que estás en Yucatán, cuando la comida de perro es de cochinita pibil”.

De esta manera, se puede observar que la comida para perro con sabor a cochinita pibil viene en un producto empaquetado, con 100 gramos y con la leyenda “100% carne fresca”. Dicha comida señala que es ideal para lomitos de 6 meses en adelante.

¿Qué es la cochinita pibil y a qué sabe?

La cochinita pibil es un guiso tradicional de la cocina mexicana, originario de la península de Yucatán, el cual se prepara con carne de cerdo adobada en achiote, se envuelve en hoja de plátano y se coce en un horno de tierra. Como característica, esta comida es de color rojo o naranja, y tiene un sabor salado y ácido.

Historia de la cochinita pibil

La cochinita pibil es el resultado de un mestizaje entre la cocina tradicional de los habitantes precolombinos y la importada por los conquistadores españoles.

En la época prehispánica, se usaba carne de venado, jabalí, faisán o pavo, pero con la llegada de los españoles se adaptaron las recetas para utilizar carne de cerdo.

¿Los perros pueden comer cochinita pibil?

En teoría, los perros no deben comer cochinita pibil, ya que los expertos señalan que los lomitos no deben ser alimentados con alimentos para humanos, ya que no funcionan de la misma manera en su organismo. Para cualquier duda, primero acude con el veterinario, y en el caso del producto vendido en Yucatán, podrías mostrárselo y él verificará si el proceso, así como los ingredientes, resultan buenos o no para tu mascota.

Algunos alimentos que son tóxicos para los perros son:

Carne de cerdo cruda

Huesos de ave o hervidos

Café y té

Edulcorantes y azúcar de abedul o xilitol

Chocolate y cacao

Aguacate

Cebolla

Alcohol

Huevos crudos

Leche

Algunos alimentos humanos que se pueden dar a los perros con moderación son:

Carnes cocinadas al natural, como pollo, ternera y pavo

Verduras, como zanahorias, guisantes y judías verdes

Frutas aptas para perros, como manzanas, arándanos y plátanos

Sin embargo, te reiteramos, acude con el veterinario para que te oriente.