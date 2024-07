Gianluca Vacchi despide a su perro con emotivo mensaje: “Fuiste un hijo para mí”

Gianluca Vacchi, famoso empresario e influencer italiano, dio a conocer que su perro falleció; esto por medio de un largo y emotivo mensaje que estaba acompañado de un conmovedor video.

Fue mediante Instagram que el modelo de Italia difundió la noticia de que Gordo, su perro, murió este martes; este labrador no solo fue su mascota, pues él lo describe como su primer hijo.

“Tuve la oportunidad de convertirme en su padre, porque él fue mi primer hijo. Entendí que ser padres es una oportunidad que Dios nos regala para que conozcamos a una forma de amor superior, y el Gordo me enseño el sentido profundo del amor incondicional, único y verdadero”

En el entrañable mensaje que compartió en redes sociales, el empresario que lo amó inmensamente, pues siempre estuvo pendiente de él:

“Gracias por todas las noches donde, escuchando una variación en mi respiración o en mi tono de voz, bajabas de tu sillón a lado de mi cama y me venías a poner tu pata encima hasta cuando no me veías calmar”