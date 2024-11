Perrito baila “El paso del canguro” como un profesional y las redes enloquecen

Perrito baila “El paso del canguro”. Foto: Chat-GPT

En Unotv.com te presentaremos al perrito que baila “El paso del canguro” como un profesional y las redes se llenan de euforia.

Las redes sociales están llenas de trends y videos graciosos y llenos de creatividad por parte de los usuarios, quienes realizan videos con distintos propósitos, en este caso de mostrar la ternura de un pequeño perro.

Uno de los trends que está de moda es el de “El paso del canguro”, canción de Fito Olivares que ha puesto a bailar a familias, amigos, novios y hasta mascotas en TikTok y redes sociales en general.

El usuario aleia.321 en redes sociales, subió un video de tan solo 12 segundos con la descripción “esto es el paso del canguro”, mientras aparece él y su perro de raza pequeña bailando esta canción.

En el metraje se puede ver al usuario con un pantalón de pijama y una playera de rayas, mientras que su perro aparece viéndolo feliz usando un traje azul mientras está en dos patas.

El usuario aparece saltando como un canguro, mientras que su perro lo ve fijamente, cuando la canción repite el primer verso, el perro hace lo mismo y salta en sus dos patas traseras mientras que las delanteras están en el aire.

Luego los dos giran sobre su propio eje, mientras que el lomito presume su pijama del personaje de Disney, Stitch; mientras que el usuario sigue girando, el perro hace pocos giros, pero manteniéndose en dos patas sin tocar el suelo.

La ternura que generó hizo que lograra casi medio millón de visitas, más de 50 mil likes y cientos de comentarios en los que se destaca su estilo, su baile y la ternura que genera.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar por parte de los usuarios que dejaron ver su euforia por los pasos de este pequeño perro-canguro.

“Hermoso con su pijama”, “Noooo, por qué el perrito tiene pijama de Stitch y yo no”, “Lo más bello es que el perro lo hace por gusto y contento”, “Ese perrito si es bello”, “Lo más lindo que he visto en TikTok, se ganó un Oscar”; “Pero tu amigo es un Stich, no canguro o es un canguro disfrazado de Stitch? Aclárame, aunque igualmente es lo mas hermoso del mundo”, “Dime fue muy difícil enseñarle por qué no lo abras obligado como hacen muchos para lucrar de ellos”, “El perrito pensando , espero que no se equivoque porque le enseñe bien el baile”, fueron algunos de los comentarios más destacados.