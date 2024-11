Perrito tiene emotivo funeral y es despedido por todo el pueblo: “Hasta siempre, Rusio Aventuras”

El perrito Rusio Aventuras tiene su funeral. Foto: Chat-GPT

En unotv.com te contaremos sobre el emotivo funeral de un perrito que fue despedido por todo el pueblo, así le dieron el adiós.

Fue en redes sociales que se viralizó un video del funeral del “Rusio Aventuras”, un reconocido perro de la comuna de San Francisco de Mostazal, región de O’Higgins en Chile, el cual era muy querido en la zona.

La despedida se hizo en una carroza que cargó el cuerpo del perro, seguido por bocinazos y bicicletas que lo acompañaron en su último paseo hasta su lugar de descanso. El camino fue de la veterinaria en la que falleció, hasta donde su cuerpo fue cremado.

El video de la despedida es narrado por una persona que señala que la despedida se da de la manera en la que merece, mientras suena la canción “Yo soy tu amigo fiel”.

“La despedida del perrito Rusio Aventura, el que viajaba en el metro tren hacia Santiago, hacia Buin, Paine. En todos esos lugares era conocido. Esto es amor a los animalitos, a los compañeros”, se le escucha decir a un hombre mientras los carros de la caravana tocan sus bocinas.

La carroza se detuvo un momento para que los transeúntes también pudieran despedirse del amoroso lomito.

Hay videos en los que se puede ver mucha gente saliendo de casa a esperar el recorrido de despedida del perro, algunos con globos de color blanco, acompañados de sus familiares y mascotas.

¿Quién era el perro Rusio Aventuras?

Rucio era un perro muy querido por los ciudadanos, incluso las personas que lo adoptaron le hicieron un perfil de Facebook para que la comunidad pudiera saber de él.

La persona detrás de la cuenta publicó el viernes pasado una actualización acerca del perro.

“Yo soy Carolina, la persona detrás de la página de mi hijito, todavía no puedo ni siquiera dimensionar lo que ha sucedido hoy. Tanto amor, una tremenda despedida para mi pequeño, todo un pueblo, globos, carteles, flores, trencitos, ha sido todo inimaginable. Agradecida de todos y cada uno que me abrazó, me escribió, lloró conmigo, nos acompañó hoy de todas las maneras posibles. Nunca pensé que esto se iba a transformar en una gran comunidad, tan amorosa y empática”, escribió la dueña.

Aunque por el momento no se sabe cuáles fueron las causas de muerte, lo que se cree es que estaba mal de salud, la dueña habló con el perro y le dijo que si “debía partir lo entendería” ya que su misión en este mundo había terminado, por lo que tendría que ir a un lugar sin peligro.

El perrito era muy viajero y una de las razones de su fama es que tomaba el tren desde Rancagua, hasta Santiago; la mujer que lo adoptó le hizo una tarjeta de identificación y la unió a su collar para que las personas lo identificaran y llevaran de vuelta a San Francisco de Mostazal.

“Soy de San Francisco de Mostazal. Soy perrito comunitario”, dice la tarjeta. “Estoy esterilizado y soy amistoso. Mi Facebook: Rusio Aventuras. Si me ven subirme al metro por favor bajarme de inmediato que mis tías humanas se preocupan por mi pero yo soy medio desordenado y no obedezco en no salir a viajar en metro tren“, se puede leer.