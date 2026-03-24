Pokémon Pokopia: El “Cozy Game” que es un abrazo al corazón (y por qué debes jugarlo)

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En estos tiempos donde el estrés parece estar a la orden del día, Pokémon Pokopia llega como un verdadero abrazo al corazón. ¿Recuerdas esa sensación de paz y refugio que nos dio Animal Crossing: New Horizons al principio de la pandemia? Pues prepárate, porque este título captura exactamente esa misma magia, pero con tus monstruos de bolsillo favoritos.

Aquí te contamos poké deberías darle una oportunidad a esta joya.

¿Para quién es Pokémon Pokopia?

Si eres fanático de los llamados cozy games o simuladores de vida y construcción, te vas a sentir en casa. Este título es el juego perfecto para ti si has invertido horas en:

Animal Crossing

Minecraft

Stardew Valley

Dragon Quest Builders

Incluso si solo eres fan de la franquicia de Pokémon, esta es una excelente oportunidad para salir de la rutina de los combates por turnos y probar un título diferente y relajante mientras esperas la llegada de la nueva generación.

Mecánicas de juego: Restaura el mundo en la piel de Ditto

a premisa de Pokémon Pokopia es tan simple como encantadora. Tomas el control de Ditto, y tu misión principal es reactivar la vida en un mundo que ha quedado completamente desolado.

Conforme avanzas en tus tareas, no estarás solo. Encontrarás en el camino a diferentes Pokémon que te ayudarán poco a poco con sus habilidades únicas:

Te enseñarán a usar sus movimientos para facilitar tareas.

Te ayudarán a construir y recolectar recursos.

Harán crecer tus plantas y cultivos.

El secreto del éxito: Para descubrir y atraer a los diferentes Pokémon que existen en el juego, deberás crear “hábitats” ideales adaptados a sus necesidades.

Construcción y personalización sin presiones

Para devolverle la vida y el color a este mundo, tendrás que almacenar recursos y fabricar muebles. Con ellos, podrás embellecer tu entorno y subir el nivel del ambiente; el objetivo final es que todos tus amigos Pokémon estén felices.

El Centro Pokémon es tu base de operaciones: Podrás verificar el nivel de tu ambiente en la computadora de cada área. Ahí mismo, podrás aceptar tareas diarias y comprar diferentes ítems clave para continuar tu aventura. La esencia del juego es cumplir estas misiones (principales y secundarias) mientras arreglas el espacio y le das un hogar a tus amigos. Lo mejor de todo es que es sin presiones. La personalización es totalmente libre; tú decides cómo se ve tu mundo. Así, irás desbloqueando nuevas zonas, lugares por reparar y, por supuesto, más Pokémon. Un mensaje profundo: Resiliencia y Comunidad

Completar la Pokédex en Pokémon Pokopia tiene un significado mucho más profundo que en los juegos tradicionales. Aquí se relaciona directamente con la resiliencia y nuestra capacidad de crear comunidad para hacer del mundo un lugar mejor.

Todo esto lo vives mientras te topas con un par de Pokémon Legendarios en tu camino o mientras pasas un rato increíble saltando la cuerda con un Bulbasaur.

Tip de Principiante (¡Toma nota!)

Antes de que te lances a tu nueva vida virtual, te dejamos un consejo de oro para que no desperdicies tu energía:

No necesitas regar todo el espacio con el chorro de agua.