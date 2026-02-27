Pokémon Viento y Ola es oficial: así será la Generación 10 exclusiva de Nintendo Switch 2

La espera terminó, durante el más reciente Pokémon Presents, finalmente se confirmó lo que meses de filtraciones venían adelantando, la Generación 10 de Pokémon con ediciones de viento y Ola ya es una realidad y llegará en 2027.

Los nuevos títulos se llamarán Pokémon Vientos y Olas, y nos llevarán a una región completamente nueva con temática tropical, llena de islas azotadas por el viento y un océano brillante que promete convertirse en el gran protagonista de la aventura.

Nuevos iniciales y mundo abierto renovado: Así es Pokémon Viento y Ola

Como toda nueva generación, el anuncio vino acompañado de los tres Pokémon iniciales:

Tipo planta: Césped Marrón

Tipo agua: Gecqua

Tipo fuego: Pombon

El tráiler dejó ver que la fórmula de mundo abierto introducida en la novena generación se mantiene, aunque con entornos que lucen más detallados y ambiciosos. Si bien no parece una revolución jugable a primera vista, sí se percibe una mejora visual importante, algo que muchos fans esperaban tras la polémica técnica de la generación anterior.

La sinopsis oficial promete un vasto mundo abierto donde los Pokémon han desarrollado ecosistemas propios en armonía con la naturaleza. La aventura combinará exploración libre con desafíos ligados a fuerzas naturales que bloquearán el camino del jugador.

¿En qué consola se podrá jugar Pokémon Viento y Ola?

Uno de los anuncios más importantes es que el juego será exclusivo de Nintendo Switch 2. En el tráiler solo aparece el logo de la nueva consola, confirmando que no llegará a la Switch original.

El desarrollo corre nuevamente a cargo de Game Freak, lo que marca el inicio de una nueva etapa para la franquicia tras el lanzamiento de Pokémon Scarlet and Violet, títulos que fueron duramente criticados por problemas de rendimiento.

La exclusividad en Switch 2 podría significar que esta vez el estudio tenga más margen técnico para pulir gráficos, estabilidad y ambición del mundo abierto.

Foto: Facebook: Pokémon

Curiosamente, gran parte de lo revelado ya había aparecido en filtraciones desde octubre pasado. En aquel momento se hablaba de un proyecto llamado “Vientos y Olas”, con una región inspirada en Indonesia y el Sudeste Asiático, y una historia relacionada con el concepto del “infinito”.

Aunque algunos detalles podrían haber cambiado desde entonces, el anuncio oficial confirmó que muchas de esas filtraciones eran legítimas.

Ahora la gran pregunta es ¿será esta la entrega que finalmente lleve a Pokémon al siguiente nivel técnico y creativo?

Te recomendamos: