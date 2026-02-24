A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 24 de febrero de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
- Arde Aguililla, Michoacán, tierra donde nació “El Mencho”; se registran narcobloqueos
- Jalisco en alerta por sarampión; cifra de contagios casi alcanza a Chihuahua
- Avanza en comisiones Reforma Laboral de 40 horas; oposición exige dos días de descanso
- Este martes presentan propuesta de Reforma Político Electoral
- Citi acuerda vender 24% adicional de Banamex a inversionistas institucionales
- Pide embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson, firmeza en combate al crimen organizado
