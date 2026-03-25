A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | Miércoles 25 de marzo de 2026

| 08:51 | Pablo Valdes | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Temas que encontrarás hoy en A las nueve en Uno

✔️ Cecilia Flores, madre buscadora halla restos que podrían ser de su hijo

✔️ Aprueban en comisiones del Senado Plan B Electoral

✔️ Identifican a maestras asesinadas por estudiante en Michoacán

✔️ SCJN valida sanciones del SAT por declaraciones tardías o mal presentadas

✔️ Vinculan a proceso al exgobernador de Baja California Jaime Bonilla

✔️ Economía de Asia crecería 4.5% en 2026 y consolidaría su liderazgo mundial

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