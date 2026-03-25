A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | Miércoles 25 de marzo de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Temas que encontrarás hoy en A las nueve en Uno
✔️ Cecilia Flores, madre buscadora halla restos que podrían ser de su hijo
✔️ Aprueban en comisiones del Senado Plan B Electoral
✔️ Identifican a maestras asesinadas por estudiante en Michoacán
✔️ SCJN valida sanciones del SAT por declaraciones tardías o mal presentadas
✔️ Vinculan a proceso al exgobernador de Baja California Jaime Bonilla
✔️ Economía de Asia crecería 4.5% en 2026 y consolidaría su liderazgo mundial
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