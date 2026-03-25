Plan B y su impacto podría influir en elecciones 2027

GENERANDO AUDIO...

El Plan B electoral impulsado por el Gobierno federal contempla modificar cuatro artículos de la Constitución, pero ha generado debate por el posible impacto político, especialmente en el artículo 35. Durante un análisis, Arturo Sánchez, exconsejero del INE y experto en temas electorales, explicó que esta propuesta busca adelantar la revocación de mandato para hacerla coincidir con las elecciones federales de 2027.

En entrevista con José Cárdenas, Arturo Sánchez, profesor del Tec de Monterrey, detalló que el cambio permitiría que la consulta sobre la permanencia de la presidencia se realice el mismo día de la elección de diputados y procesos locales. Esto modificaría el sentido original del mecanismo, que planteaba evaluar el desempeño presidencial tras tres años de gobierno.

Arturo Sánchez alerta efectos del Plan B electoral y revocación

El especialista señaló que adelantar la revocación de mandato implicaría que la persona en la presidencia pueda realizar campaña nacional mientras sigue en funciones. Según explicó, esto abriría la puerta a promover su permanencia al mismo tiempo que se desarrollan campañas legislativas.

Además, advirtió que este escenario podría influir directamente en los resultados electorales, ya que “voten por mí” se traduciría en votos para el partido en el poder. También subrayó que se mezclarían dos decisiones distintas para la ciudadanía: elegir representantes y decidir la continuidad presidencial.

Sánchez destacó que este cambio podría beneficiar principalmente a Morena, al concentrar votos durante la jornada electoral. Incluso mencionó que partidos aliados como el PT podrían verse afectados al perder respaldo electoral.

Críticas al alcance real de la reforma electoral

El exconsejero del INE también afirmó que la propuesta ya no representa una reforma electoral integral, pues no modifica el artículo 41 constitucional, eje del sistema electoral mexicano.

En ese sentido, consideró que, si no se aprueba el artículo 35, el resultado sería una reforma limitada. Señaló que los otros artículos planteados tendrían un impacto menor en comparación con el cambio a la revocación de mandato.

Qué sigue tras la discusión del plan B electoral

Finalmente, Arturo Sánchez explicó que, en caso de no aprobarse la reforma constitucional completa, aún existe la posibilidad de modificar leyes secundarias en materia electoral, lo que podría generar ajustes en la operación del INE.

El debate continuará en el Congreso, donde se definirá el alcance final del plan B electoral y sus implicaciones en el sistema democrático.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.