A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 16 de junio de 2026
GENERANDO AUDIO...
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias hoy
- Lluvias vuelven a provocar inundaciones, encharcamientos y severos problemas viales en distintos puntos de la Ciudad de México.
- Fiscalía de Tabasco solicita una condena de 154 años de prisión para Hernán Bermúdez Requena.
- Rosa Icela Rodríguez sostiene un encuentro con madres buscadoras para escuchar sus demandas y propuestas.
- Tren Lechería-AIFA supera el millón de pasajeros durante su primer mes de operaciones.
- La corrupción costó más de 5 mil pesos a cada mexicano durante 2025, la cifra más alta registrada en la última década.
- Especialistas advierten sobre el impacto económico y social de la corrupción en el país.
- Donald Trump asegura que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ya fue firmado.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.