A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 16 de junio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy

Lluvias vuelven a provocar inundaciones , encharcamientos y severos problemas viales en distintos puntos de la Ciudad de México.

, encharcamientos y severos problemas viales en distintos puntos de la Ciudad de México. Fiscalía de Tabasco solicita una condena de 154 años de prisión para Hernán Bermúdez Requena.

Requena. Rosa Icela Rodríguez sostiene un encuentro con madres buscadoras para escuchar sus demandas y propuestas.

para escuchar sus demandas y propuestas. Tren Lechería-AIFA supera el millón de pasajeros durante su primer mes de operaciones.

supera el millón de pasajeros durante su primer mes de operaciones. La corrupción costó más de 5 mil pesos a cada mexicano durante 2025 , la cifra más alta registrada en la última década.

, la cifra más alta registrada en la última década. Especialistas advierten sobre el impacto económico y social de la corrupción en el país.

Donald Trump asegura que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ya fue firmado.

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